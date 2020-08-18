Коротченко объяснил, почему нельзя доверять мировому рейтингу ВПК от США

Москва, 18 августа. Рейтинг Defense News, свидетельствующий о резком падении российского ВПК в мировом списке производителей оружия, — типичный пример недобросовестной конкуренции и пропаганды в пользу США. Такое мнение выразил военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

«Вот только американцы не учли, что на рынке вооружения пропаганда не работает. Главными критериями здесь выступают цена оружия, его качество и надежность. Когда эти параметры совпадают, вооружения заказываются. Россия же как была, так и осталась вторым мировым экспортером оружия в мире», — отметил он в комментарии для ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт уверен, что «символические перемещения» российских предприятий в рейтинговой таблице от Запада ничего не решают.

Он напомнил, что Турция отдала предпочтение российской системе противовоздушной обороны С-400 «Триумф», хотя могла приобрести американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Более того, Анкара подтвердила, что намерена закупить у РФ и вторую партию «Триумфов», а в целом переговоры с РФ об их покупке ведут 15 стран.

«Россия остается сильным конкурентом американским вооружениям, а в противовоздушной обороне наши технологии оставили американцев далеко позади», — констатировал специалист.

По словам Коротченко, США могут долго пытаться рекламировать свои компании и вооружения через различные рейтинги, но жизнь все расставляет по местам.

«Когда йеменские хуситы массово атаковали Саудовскую Аравию ракетами, навязанная саудитам система Patriot просто не сработала в ответ на массированные удары по нефтедобывающим объектам. Это наглядный пример в пользу покупки российских С-400», — пояснил член Общественного совета при Минобороны РФ.

Коротченко подчеркнул, что если государства могут выбирать, где покупать вооружение, то неизменно делают выбор в пользу российских разработок. Америка, по его словам, применяет так называемое политическое лобби, то есть не оставляет союзникам альтернатив, кроме покупки своего оружия.

Ранее Коротченко объяснил, как Евросоюз унизил США в ситуации с газопроводом «Северный поток— 2».