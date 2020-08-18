Директор лицея Петербурга рассказал, что изменится в школах с 1 сентября

Санкт-Петербург, 18 августа. Директор петербургского лицея Константин Тхостов в эфире конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал об изменениях в новом учебном году. Он отметил, что акцент будет сделан на гигиене.

Педсовет, который определит вектор развития школы на этот учебный год, состоится в Северной столице 21 августа, сообщил Тхостов. По его словам, будет много нового.

«За прошедшие полгода, пока ребята не были в школах, их персонал постарался подготовить приятные сюрпризы тем, для кого они построены. Никаких сверхизменений ждать не надо, потому что образовательная система ориентирована на государственный стандарт. У нас есть определенные реперные точки, через которые должен пройти участник образовательного процесса, чтобы реализовать свои планы на взрослую жизнь. Из нового — будет максимальная ориентация на гигиену. И эти нововведения позволят вернуть культуру гигиенических методик в жизнь общества», — передает слова Тхостова корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам педагога, в школах выработан график постоянной уборки помещений.

«Пока дети на уроках, обрабатываются все коридоры, туалеты и другие помещения. На переменах обрабатываются учебные кабинете. Такое чередование уборки — идеальное решение. Разделение детей поурочно приведет к тому, что мы не сможем убирать ни в коридорах, ни в кабинетах», — пояснил директор лицея.



Помимо собственно обеспечения гигиены в учебном заведении, Тхостов организовал при своем лицее пункт контроля за состоянием здоровья школьников.

«Нужно сделать удобный формат, чтобы было удобно измерять температуру у детей на улице. Не раскрою секрет, как это будем делать мы, но я считаю, что делать это нельзя в самой школе или детском саде. Детей нужно проверять до попадания в здание. Если это ребенок до 12 лет, который приходит в школу с родителями, если что, его могут сразу забрать домой», — подчеркнул Константин Тхостов.

По словам директора лицея, школы Санкт-Петербурга готовы обеспечить очный режим обучения детей. Но просит, чтобы родители тоже подошли к этому процессу ответственно.