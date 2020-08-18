Эксперты объяснили, почему бесполезно заставлять школьников носить маски

Санкт-Петербург, 18 августа. Требование о ношении масок школьниками и учителями не обязательно должно быть однозначным, решение об этом, равно как и о переводе процесса учебы в режим онлайн, руководителями регионов должно приниматься в зависимости от того, в каких эпидемиологических условиях проходит образовательный процесс. Об этом заявила член комитета Госдумы по образованию и науке Лидия Антонова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Носить маски мало кому нравится, но мы находимся в условиях серьезного риска, поэтому я бы в первую очередь думала о вопросах безопасности участников образовательного процесса. Да, сложно весь день сидеть в маске, но у нас есть возможность — и этот опыт апробирован весной, когда учителя сами принимали решение в зависимости от контента своего предмета, в каких формах, очных или заочных те или иные темы. Поэтому тот опыт, который мы приобрели весной, необходимо расширять», — пояснила Антонова, выступая в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Подготовка к школе. Как коронавирус повлияет на учебный процесс?».

По словам главного врача медцентра «Лидер-медицина», инфекциониста Евгения Тимакова, ношение масок останавливает распространение коронавирусной инфекции. Но он против обязательного ношения их школьниками. Эксперт объяснил, почему это бесполезно.

«Я не уверен, что ношение масок детям нужно. Они все равно переконтактируют друг с другом, маски они носят неправильно, это будет больше бутафория. Поэтому я бы рекомендовал для детей — по их желанию. Тем более учиться в маске очень тяжело. Так же и учить в маске — очень тяжело, знаю по собственному опыту», — сказал он.

В то же время он подтвердил обоснованность использования маски, поскольку она действительно защищает от заражения коронавирусной инфекцией людей, восприимчивых к этой болезни.