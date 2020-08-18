Рябков негативно оценил попытки Запада оказать давление на Минск

Вена, 18 августа. Москва негативно оценивает попытки Запада оказать давление на Белоруссию, сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в Вене. Дипломат назвал это неправильным путем.

По его мнению, действия западных стран в отношении Белоруссии — очередное проявление двойных стандартов.

«Бывали разного рода ситуации в других странах, когда подобного рода активности со стороны целого ряда коллег, в том числе входящих в Евросоюз, мы не наблюдали. Мы считаем, что Белоруссия вполне в состоянии самостоятельно найти выход из этой ситуации», — приводит ТАСС слова Рябкова.

Представитель российского дипломатического ведомства указал, что попытки прессинга извне и создания негативной атмосферы вокруг Белоруссии говорят о том, что авторы этой политики продолжают пытаться изменить геополитический ландшафт. Россия это осуждает и считает это неправильным путем, констатировал дипломат.

Рябков добавил, что Минск в силах сам найти выход из сложившейся ситуации.

После президентских выборов, которые прошли 9 августа, в Белоруссии начались протестные акции. Поводом стала уверенная победа Александра Лукашенко на выборах. Оппозиционеры ежедневно выходят на митинги. Белорусский лидер, комментируя беспорядки в стране, заявил, что в них заинтересованы внешние силы.