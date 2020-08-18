Интеллект сына Тодоренко и Топалова восхитил поклонников

Москва, 18 августа. Популярная российская телеведущая Регина Тодоренко опубликовала новый пост о своем сыне Мише. Поклонники были восхищены интеллектом малыша.

В личном блоге Тодоренко появилось милое видео с Мишей, которому недавно исполнилось год и восемь месяцев. Телеведущая и ее супруг Влад Топалов уделяют много времени воспитанию малыша и учат его новым словам.

По словам Регины, ее сын каждый день радует очередными «перлами». Она призналась, что любит наблюдать за тем, как развивается малыш.

Она уверена, что со временем сынишка будет удивлять ее еще больше. Телеведущая показала, как Миша просит у нее печенье. Регина соглашается угостить его сладостью, если мальчик произнесет «волшебное слово». Миша без заминки произносит «пожалуйста», чем умиляет мать.

«На, радость моя, мой котик. На здоровье», – произносит за кадром Регина Тодоренко.

Фанаты звезды пришли в восторг от первых слов малыша.

«Какой сладкий! Поцелуйте его сладкие щечки», – пишут поклонники. «Такой замечательный возраст. Не большой и не маленький, но уже столько умеет», – написали фанаты в комментариях под записью.

Ранее Тодоренко сообщила своим подписчикам, что принимает участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Девушка призналась, что активно готовится к проекту со своим партнером олимпийским чемпионом Романом Костомаровым.