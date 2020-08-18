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Интеллект сына Тодоренко и Топалова восхитил поклонников

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Интеллект сына Тодоренко и Топалова восхитил поклонников

Москва, 18 августа. Популярная российская телеведущая Регина Тодоренко опубликовала новый пост о своем сыне Мише. Поклонники были восхищены интеллектом малыша.

В личном блоге Тодоренко появилось милое видео с Мишей, которому недавно исполнилось год и восемь месяцев. Телеведущая и ее супруг Влад Топалов уделяют много времени воспитанию малыша и учат его новым словам.

По словам Регины, ее сын каждый день радует очередными «перлами». Она призналась, что любит наблюдать за тем, как развивается малыш.

Интеллект сына Тодоренко и Топалова восхитил поклонников

Она уверена, что со временем сынишка будет удивлять ее еще больше. Телеведущая показала, как Миша просит у нее печенье. Регина соглашается угостить его сладостью, если мальчик произнесет «волшебное слово». Миша без заминки произносит «пожалуйста», чем умиляет мать.

«На, радость моя, мой котик. На здоровье», – произносит за кадром Регина Тодоренко.

Фанаты звезды пришли в восторг от первых слов малыша.

«Какой сладкий! Поцелуйте его сладкие щечки», – пишут поклонники.

«Такой замечательный возраст. Не большой и не маленький, но уже столько умеет», – написали фанаты в комментариях под записью.

Ранее Тодоренко сообщила своим подписчикам, что принимает участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Девушка призналась, что активно готовится к проекту со своим партнером олимпийским чемпионом Романом Костомаровым.

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