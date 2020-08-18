Лукашенко привел в полную боеготовность войска на западной границе

Минск, 18 августа. Военное командование Белоруссии развернуло боевые подразделения армии на западных границах страны и привело их в полную готовность. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Он объяснил, что такое решение было принято в связи с заявлениями представителей некоторых западных государств, где нагнетают обстановку. Ранее белорусский лидер заявлял, что страны Запада наращивают военную мощь в регионе.

«Притом эти заявления свидетельствуют о том, что когда мы в минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава Богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность», — сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что лично получил от главы оборонного ведомства доклад, в котором утверждалось, что «все это исполнено, и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств».

Президент подчеркнул, что проблемы у Белоруссии сегодня появляются не только внутри, но и извне, а также выразил уверенность, что они являются следствием чьих-то «абсолютно скоординированных действий», которые видны уже «в открытую».

«Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении», — добавил он.

Обстановка в Белоруссии серьезно дестабилизировалась на фоне президентских выборов. Предвыборная компания в стране проходила напряженно, а объявление итогов голосования провоцировало всплеск протестов.