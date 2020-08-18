В ОНФ раскритиковали запрет школьных линеек 1 сентября

Санкт-Петербург, 18 августа. Член регионального штаба Общероссийского народного фронта РФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов заявил, что запрещать школьные линейки 1 сентября — чрезмерная мера профилактики коронавирусной инфекции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, персонал петербургских школ и родители в состоянии обеспечить безопасность проведения традиционного праздника первого звонка, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, сложившуюся в Санкт-Петербурге.

«Я уверен, что каждая школа сможет организовать праздник 1 сентября для учеников и родителей так, чтобы и этот год запомнился хорошим ярким началом. Это очень ожидаемый праздник. Многие родители приходят на линейки, чтобы вспомнить детство. Я надеюсь, что все понимают, что детство ограничено последним школьным звонком. Самое дорогое, что у нас есть, у тех, кто работает в школе, это время наших детей, которое тает по мере приближения к выпуску из школы. И чем ярче и безопаснее будет образовательный процесс, не зависимо от того, в каком регионе находится школа, важно, чтобы и дети, и родители, и учителя с уверенностью смотрели в будущее», — подчеркнул Тхостов в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Подготовка к школе. Как коронавирус повлияет на учебный процесс?».

По его словам, вопросы эпидемиологической безопасности проработаны достаточно тщательно, осталось соблюдать рекомендации всем участникам образовательного процесса.

«Безопасность наших детей — это наше общее дело. Президентом и правительством нашей страны, региональными властями предпринимаются колоссальные усилия для обеспечения безопасности. И от того, насколько мы ответственны перед нашими детьми, будет зависеть наше благополучие и в том числе эпидемиологическая безопасность», — заметил член ОНФ.

При этом Тхостов понимает руководителей отдельных регионов, которые пошли на запрет проведения школьных линеек, наблюдая неблагополучный сценарий развития коронавирусной пандемии.