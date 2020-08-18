В ОНФ раскритиковали запрет школьных линеек 1 сентября

Санкт-Петербург, 18 августа. Член регионального штаба Общероссийского народного фронта РФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов заявил, что запрещать школьные линейки 1 сентября — чрезмерная мера профилактики коронавирусной инфекции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
По его словам, персонал петербургских школ и родители в состоянии обеспечить безопасность проведения традиционного праздника первого звонка, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, сложившуюся в Санкт-Петербурге.
«Я уверен, что каждая школа сможет организовать праздник 1 сентября для учеников и родителей так, чтобы и этот год запомнился хорошим ярким началом. Это очень ожидаемый праздник. Многие родители приходят на линейки, чтобы вспомнить детство. Я надеюсь, что все понимают, что детство ограничено последним школьным звонком. Самое дорогое, что у нас есть, у тех, кто работает в школе, это время наших детей, которое тает по мере приближения к выпуску из школы. И чем ярче и безопаснее будет образовательный процесс, не зависимо от того, в каком регионе находится школа, важно, чтобы и дети, и родители, и учителя с уверенностью смотрели в будущее», — подчеркнул Тхостов в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Подготовка к школе. Как коронавирус повлияет на учебный процесс?».
По его словам, вопросы эпидемиологической безопасности проработаны достаточно тщательно, осталось соблюдать рекомендации всем участникам образовательного процесса.
«Безопасность наших детей — это наше общее дело. Президентом и правительством нашей страны, региональными властями предпринимаются колоссальные усилия для обеспечения безопасности. И от того, насколько мы ответственны перед нашими детьми, будет зависеть наше благополучие и в том числе эпидемиологическая безопасность», — заметил член ОНФ.
При этом Тхостов понимает руководителей отдельных регионов, которые пошли на запрет проведения школьных линеек, наблюдая неблагополучный сценарий развития коронавирусной пандемии.
«Каждому региону дано право решать самостоятельно вопросы по коронавирусу. Удел каждого их них – определять, как будет происходить 1 сентября. Москва сделала это первой. Но нужно учитывать, что в Москве почти нет привычных школ, там в основном образовательные центры, где учатся семь-десять тысяч учеников. Поэтому организовать здесь безопасную линейку сложно», — заключил эксперт.