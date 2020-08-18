Молодежь Белоруссии запустила акцию в TikTok в поддержку Лукашенко

Минск, 18 августа. Массовую акцию в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко запустили в TikTok.

Участие в акции принимают в большинстве своем молодые белорусы. Они публикуют видео, в которых поддерживают Лукашенко и выражают признательность сотрудникам силовых органов.

Кроме того, многие из них высказываются за поддержание отношений с Россией и создание Союзного государства. Видео сопровождаются хештегом «ЯМыБатька».

Ранее в Минске прошел митинг в поддержку властей Белоруссии и лично Александра Лукашенко. По приблизительным оценкам, в нем приняли участие почти 70 тысяч сторонников. Отметим, что на площадь Независимости приехал и президент республики Александр Лукашенко, который выступил перед народом.

Протестные акции в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,1%. Жители крупных городов вышли на улицы, требуя отмены результатов президентских выборов.