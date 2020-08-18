Юрист Соболев счел фейком новость о разводе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Юрист Юлиан Соболев заявил, что Лидия Федосеева-Шукшина не рассматривает вопрос о расторжении брака с Бари Алибасовым, так как у нее на данный момент есть задача поважнее.

Представитель известной российской актрисы театра и кино прокомментировал Федеральному агентству новостей сообщения о том, что музыкант и продюсер подал через своего адвоката Сергея Жорина на развод.

«Честно говоря, информацию о разводе Лидия Николаевна рассматривает как фейк, — сразу же сказал Соболев. — Пока что никакой информации от Алибасова не поступало. Она хочет с ним встретиться, но его от нее скрывает Бари Алибасов-младший. Это он и руководит тем пиар-директором, который распространяет такие сообщения».

По словам собеседника ФАН, если бы такое заявление и появилось, то оно должно было бы поступить по месту прописки Федосеевой-Шукшиной мировому судье на улице Бочкова в Москве.

«Никакой информации о поступлении каких-либо заявлений там сейчас нет, — заверил юрист. — Так что Лидия Николаевна продолжает свою работу в том плане, что касается оспаривания сделки [по дарению супругу квартиры]».

Недавно актриса была в УВД города Троицка, где у нее взяли объяснения, отметил Соболев. Его клиентка написала заявление, присоединившись, таким образом, к заявлению своего представителя о привлечении к уголовной ответственности Алибасова и Жорина.

«Было совершено мошенничество [с квартирой], — подчеркнул собеседник ФАН. — Идет проверка, несмотря на то, что Жорин заявлял, что проверять ничего не будут. Еще Лидия Николаевна не исключает, что отзовет свое завещание Алибасову».

Тем временем, в минувшее воскресенье актриса посетила джаз-клуб — снять напряжение, психологически отдохнуть, сказал юрист.

«В общем, сама она подтвердила, что пока вопрос с разводом не рассматривает, это для нее не актуальная задача, — пояснил Соболев. — Пока не поговорит с ним (с мужем. — Прим. ФАН), не взглянет ему лично в глаза, никаких окончательных решений принимать не будет».

В заключение представитель актрисы заявил, что никакого брачного договора Федосеева-Шукшина и Алибасов между собой не заключали. Все было исключительно на доверии, подчеркнул он.

Ранее Бари Алибасов-младший рассказал, что его отец вскоре после того, как выписался из больницы, тут же составил доверенность на Сергея Жорина, чтобы тот немедленно занялся бракоразводным процессом.