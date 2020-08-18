Корнилов упрекнул Трампа в противоречивой оценке ситуации в Белорусии

США могут сколько угодно обвинять другие страны в недостаточности демократии, но при этом считать нормальным ее отсутствие у себя. Такое мнение в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует обсудить с Россией текущую ситуацию в Белоруссии.

«Кажется, в Белоруссии недостаточно демократии. Мы говорим со многими, в подходящее время мы поговорим с Россией и с другими. Но протесты выглядят мирными», — сказал глава Белого дома.

Политолог Владимир Корнилов заметил, что Дональд Трамп постоянно пишет в своем Twitter о том, что именно в США «нет демократии и рулят звериные законы».

«Трамп заявляет, что в стране одни лишь фейковые новости и есть факты мошенничества, связанного с голосованием на выборах. Если все это суммировать, то получится, что в Белоруссии прошли честнейшие демократические выборы на фоне того, что Трамп пишет о свободе слова у себя в стране. Но президент США никогда не отличался последовательностью и логичностью своих заявлений. Он может сегодня сказать одно, а завтра — прямо противоположное. При этом Трамп не заметит какого-либо противоречия. Это такая политика Вашингтона: можно сколько угодно обвинять в недостаточности демократии другие страны, но при этом считать нормальным ее отсутствие у себя», — отметил Корнилов.

Похожую позицию занимают и другие западные лидеры. В частности, недавно президент Франции Эммануэль Макрон призвал белорусские власти отказаться от насилия против протестующих. Однако собеседник ФАН увидел противоречия в таком требовании Парижа.

«Это сказал тот самый Макрон, который жесточайшим образом по всей Франции разгонял протесты «желтых жилетов». Причем была масса покалеченных людей, в том числе с выбитыми глазами, поскольку против них использовали резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Теперь этот человек говорит, что нельзя разгонять демонстрантов, потому что это происходит в Белоруссии, а не на Елисейских полях», — подчеркнул политолог.

До этого Дональд Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной. Это первый комментарий главы Белого дома по поводу ситуации в стране. В США заверили, что будут следить за происходящим в республике.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. На них уверенную победу одержал Александр Лукашенко. После выборов страну захлестнули акции протеста.

Накануне прошел митинг в поддержку действующего президента. Глава государства, выступая перед коллективом Минского завода колесных тягачей, пообещал разобраться с противниками власти. Он уверен, что в беспорядках в Белоруссии заинтересованы внешние силы.