Двое российских военных пострадали и один погиб при взрыве СВУ в Сирии

Москва, 18 августа. Двое российских военных пострадали и один погиб при взрыве самодельного взрывного устройства в Сирии, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, инцидент произошел 18 августа. Российская автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной миссии вблизи Дейр эз-Зора. На обочине сработало СВУ.

В результате взрыва пострадали три человека, один из них, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался. Погибшим оказался старший военный советник в звании генерал-майора Вячеслав Гладких. Его представили к государственной награде посмертно.

В Минобороны пообещали оказать семье погибшего военного всю необходимую помощь.