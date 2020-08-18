Абсолютно голая Каменских показала фанатам «единение с природой»

Киев, 18 августа. Украинская певица Настя Каменских показала поклонникам в Instagram обнаженное фото и порассуждала о единении с природой и возвращении к истокам.

Супруга рэпера Потапа предстала перед публикой абсолютно голой. На снимке она стоит спиной и держит в руке полевые цветы.

«Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой. Чем ближе мы к ней, тем сильнее это чувствуем», — написала Каменских.



Певица рассказала, что каждый месяц выбирается на природу, что напитаться ее энергией. Каменских нравится чувствовать кожей ветер и мягкие лучи солнца. Так она проводит время в одиночестве, подключаясь к Вселенной.

«Стоя на лугу с широко закрытыми глазами, я чувствую наполнение каждой клеточки тела силой и смыслом», — добавила звезда.

Украинской певице в мае исполнилось 33 года. Она поет, занимается бизнесом и создает одежду. С 2006 по 2017 год Настя Каменских пела в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Сейчас выступает под псевдонимом NK и ведет блог на Youtube.

В 2019 году Каменских вышла замуж за Потапа. В этом году в СМИ стала появляться информация о беременности певицы, но она опровергала эти слухи.