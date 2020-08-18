Военкоры рассказали о тактике провокаторов на митингах в Минске

Москва, 18 августа. Продюсер проекта Wargonzo Алексей Ларкин рассказал о тактике провокаторов, которые действовали на митингах в Минске.

«Они работали двойками. Люди подходили к ОМОН, чем-то кидались, потом отходили», — рассказал Ларкин в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Он также добавил, что протестующие осуждали действия провокаторов, а также препятствовали их действиям. Ларкин подчеркнул, что провокаторы избегали общей массы протестующих, действуя небольшими группами.

В свою очередь глава проекта Wargonzo Семен Пегов отметил, что среди протестующих были люди, которые намеренно провоцировали правоохранителей, после чего покидали данное место.

«Когда силовики реагировали, удар чаще всего приходился на людей, которые провокациями не занимались», — отметил военкор.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После завершения голосования в республике вспыхнули массовые акции протеста. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать против демонстрантов водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что акции протеста в республике управлялись из-за границы. Белорусский лидер отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.