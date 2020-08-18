Цепкало и его семью не пустили в Киеве на борт самолета до Варшавы

Киев, 18 августа. Бывшему претенденту на пост белорусского лидера Валерию Цепкало отказали в проходе на борт самолета польской авиакомпании LOT, летевшего из Киева в Варшаву. Об этом рассказал сам политик.

Цепкало вместе с женой и детьми собирался лететь в Польшу. Он также не исключил, что после Варшавы отправится в Вильнюс.

«Мы не смогли попасть на самолет LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу», — сказал Цепкало в беседе с РИА Новости.

По его словам, у всех членов его семьи действующие шенгенские визы, также у него есть письмо главного санитарного врача Польши, разрешающее не отбывать карантин.

При этом около десяти дней назад Цепкало ездил в Польшу, и тогда у него не возникло проблем с приездом в страну из Киева.

На днях Россия объявила Цепкало в розыск. Указано, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса. Сам Цепкало сообщил, что на него завели уголовное дело, и видел документы. Потом он добавил, что в связи с розыском в Россию «точно не поедет».