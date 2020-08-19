Российские законодатели показали щедрый урожай со своих дач

В августе россияне традиционно начинают собирать поспевший урожай. Многие российские парламентарии любят проводить время на даче, ухаживая за своими садами. Некоторые из них рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей, какие цветы и фрукты они выращивают у себя на участках.

Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева живет в частном доме в Волгоградской области. В беседе с ФАН депутат поведала, что у нее огромный сад, где растет множество видов фруктов и ягод: черешня, слива, яблоки, клубника. Когда парламентарий находит свободное время, она с удовольствием собирает урожай, делает закрутки и варенья.

«Сейчас август — месяц, щедрый на урожай. Часть своего отпуска я стараюсь провести в своем саду. По утрам я частенько ставлю самовар и завариваю для всей семьи настой из трав и собранных ягод и плодов. Очень рекомендую попробовать!», — сказала Ирина Гусева.

На подмосковной даче главы комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко растут не только яблони и груши, но и персиковое дерево. Как пояснила парламентарий, растение посадил в прошлом году ее отец.

«В прошлом году мой отец посадил персиковое дерево, которое адаптировано к Подмосковью. Сейчас я вижу такие мохнатые плоды, пока они зеленые и, боюсь, что только с первым снегом они дозреют. Поэтому пока для нас это смелый эксперимент — персики в Подмосковье, но искренне надеюсь на то, что все-таки им удастся вызреть, если будет хорошее бабье лето», — рассказала Святенко.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова убеждена, что сегодня дача является не столько подсобным хозяйством, но местом, куда приезжают семьями. Люди, по словам депутата, хотят провести время на свежем воздухе и увидеть своих родных, отдохнуть от напряженных рабочих дней. Она призналась, что часто ездит на дачу к родителям, а также в частный дом к своей бабушке в Алтайском крае.

«Я очень люблю домашнюю еду, потому что с детства проводила каждое лето у бабушки в частном доме, где мы выращивали помидоры, перец, картошку, морковь, огурцы и фрукты. – рассказала ФАН депутат. – Подобные поездки — замечательный заряд здоровья, в том числе для моей маленькой дочки, которая любит цветы и огород. Любим также варенье из собранных с огорода ягод, особенно малиновое, баночки открываем зимой, когда чувствуем, что простудились. Все виды ягод съедаются в виде варенья или замораживаются —с сахаром или без», — поделилась Кувшинова.

Украшением своего крымского сада член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди считает розы на штамбе. Сенатор рассказала ФАН, что считает эти цветы «королевами своего сада».

«Лето — прекрасная пора подумать о своем здоровье и уделить время семье. Главное все делать с любовью! И эту задачу с двумя неизвестными можно решить. В саду мне помогают дети, особенно весной. А летом они с удовольствием лакомятся плодами наших трудов, — рассказала Ольга Ковитиди. — На нашем участке мы выращиваем малину, которую на зиму перетираем с сахаром и потом этот «натуральный аспирин» отправляем в холодильник. Кроме того, в нашем саду растут зизифус (мое любимое растение — его плоды регулируют давление и очень приятные на вкус), инжир, который, правда, не доживает до консервации, дети съедают его свежим. Ягоды винограда — непременный природный атрибут нашего сада».

Кстати, законодатели часто делятся своими «дачными» успехами в социальных сетях. Например, зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, представляющая в Госдуме Коми, Ненецкий автономный округ, Архангельскую и Кировская области, также с удовольствием делится с подписчиками фотографами цветов. Они взращены с любовью у нее на даче на Севере. Так, в ее саду цветут лилии, пионы, гербера, бархатцы.

А член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев показал в своем Instagram, какие яблони ему удалось вырастить в своем саду в Красноярском крае. В свободное время депутат также старается уделить заготовкам на зиму.

В саду родителей первого зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова в Камском Устье (Татарстан) растут розы, бархатцы, петуньи, космеи и гортензии. Подписчиками даже попросят депутата поделиться саженцами.

А глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов показывает, как в его подмосковном саду цветет кипрей. Депутат тут же интересуется, есть ли среди его подписчиков умельцы, которые делают копорский чай из листьев растения. Делится парламентарий и фотографиями роз, шиповников, майских ландышей, фиалок и астильбой.