Минобороны Белоруссии назвало цель полета Ил-76 в Россию

Минск, 18 августа. Самолет Ил-76 белорусских ВВС летал в Россию с военнослужащими на борту для участия в военном состязании, сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Наталья Гаврусик в комментарии Sputnik Беларусь.

Представитель ведомства рассказала, что Ил-76 вылетел в Россию 12 августа. Он перевозил военнослужащих, которые приняли участие в конкурсах «Аварийный район», «Полевая кухня», «Отличник войсковой разведки» и «Суворовский натиск».

«В этот же день самолет вернулся в Мачулищи», — отметила Гаврусик.

Пресс-секретарь добавила, что в ближайшие дни в небе над Белоруссией будет летать много военных самолетов. Она напомнила, что в настоящий момент проходят учения, кроме того, военные принимают участие в международных «Армейских играх».

Ранее Минобороны Белоруссии объявило о проведении военных учений вблизи БелАЭС и на полигонах в Гродненской области, сообщает RT. В ведомстве сообщили, что подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам.