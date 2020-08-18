Манукян призвал наказать Водонаеву за слова об «аннексии» Крыма

Блогер Вадим Манукян считает, что телеведущую Алену Водонаеву следует привлечь к уголовной ответственности за отрицание законности воссоединения Крыма с Россией. Антироссийские заявления по Крыму Водонаева позволила себе во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Манукян ознакомился с заявлениями Водонаевой и пришел к выводу, что в соответствии с обновленной Конституцией РФ пора привлекать к уголовной ответственности тех, кто публично отрицает законность принадлежности Крыма к Российской Федерации. Об этом его колонка для Федерального агентства новостей.

Крым — это Россия. И это навсегда. Колонка Вадима Манукяна

Когда я увидел Алену Водонаеву в гостях у Дмитрия Гордона, мне стало не по себе. Конечно, многие программы Гордона имеют яркую антироссийскую направленность, но до сего дня он все же выбирал себе гостей более тщательно. Интервью с Водонаевой сразу снижает планку программы. Странно видеть звезду Instagram в одном ряду с такими титанами, как Леонид Броневой, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, которые были гостями Гордона…

Естественно, Водонаева очень старалась понравиться Гордону. Она всячески показывала, что соглашается чуть ли не со всеми высказываниями ведущего. В итоге от интервью осталось такое приторное послевкусие, что даже как-то неловко. Но это полбеды.

«Чей Крым?»

Совсем грустно стало, когда Гордон оседлал своего любимого «крымского» конька. Он даже не стал напрямую спрашивать Водонаеву: «Чей Крым?», а сразу перешел к вопросу об оценке воссоединения полуострова с РФ. Водонаева легко попалась на эту удочку и с ходу назвала воссоединение Крыма с Россией «аннексией».

Кстати, сам Гордон считает, что в России за отрицание принадлежности Крыма к Российской Федерации есть уголовная ответственность. На самом деле это не так. Хотя, на мой взгляд, этот недочет пора исправлять. Считаю, что после внесения в Конституцию РФ поправок о запрете отчуждения российских территорий в УК должна появиться статья, касающаяся Крыма. Думаю, в законе пора четко прописать, что за публичное отрицание принадлежности полуострова к Российской Федерации должно следовать уголовное наказание. Сегодня такой статьи нет.

Так, может, прав Гордон, и нам пора ввести такую статью? Призываю депутатов озаботиться тем, что сегодня некоторые наши не особо интеллектуально одаренные селебрити могут свободно назвать Крым «украинским», а законное воссоединение полуострова с Россией — «аннексией».

Если соответствующая статья появится, выиграют все, в том числе представители шоу-бизнеса. Не будет позорных и унизительных историй (вспомните Глюкозу) на украинской границе. Не будет даже соблазна у наших артистов называть Крым «украинским». Кстати, сама Водонаева сказала, что в Крым с 2008 года не ездила и сама бы Глюкозу туда не пустила. Это говорит о Водонаевой больше тысячи оправданий, которые неизбежно последуют в ближайшее время.

Крым не покупается и не продается

Что касается слов Алены Водонаевой, что за Крым России якобы «придется рассчитаться», то здесь все очевидно. Мы Крым не покупали и продавать его тоже не собираемся. «Рассчитываться» России ни за что не нужно. Крымчане подавляющим большинством голосов проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией. Они осуществили свою мечту, вернулись домой, воспользовавшись своим правом на самоопределение, которое гарантировано ООН. Так что Водонаева со своими фантазиями может сколько угодно пребывать в мире грез, но в реальности «украинского» Крыма нет и не было. Крым был и будет российским — навсегда!