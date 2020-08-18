Лукашенко назвал создание координационного совета попыткой захвата власти

Минск, 18 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти. Он пообещал в отношении инициаторов принять адекватные меры в соответствии с законом.

«Они (оппозиционеры. — Прим. ФАН) нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — сказал Лукашенко, выступая на встрече с членами Совета безопасности республики.

Он обрушился с критикой на программу оппозиции, которая предполагает переориентацию на Запад, и поручил правительству подготовить выводы о возможных последствиях действий противников власти. Глава государства добавил, что программа оппозиционеров предполагает «ползучий запрет русского языка».

Акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов, на которых победил Лукашенко. Начиная с 9 августа, оппозиционеры ежедневно выходят на митинги. Белорусский лидер, комментируя беспорядки в стране, заявил, что в них заинтересованы внешние силы.