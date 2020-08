Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление СНВ-3 любую цену

Вена, 18 августа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал продуктивной встречу со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли в Вене, но отметил сохранение серьезных расхождений в позициях.

По словам Рябкова, российской и американской сторонам в ходе переговоров удалось избежать менторства и сконцентрироваться на прагматичном обмене мнениями.

Рябков заявил, что Россия выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), но «не готова платить за это любую цену».

S. Ryabkov: Russia stands for an extention of the START Treaty, but is not ready to pay any price for that.