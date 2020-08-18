Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление СНВ-3 любую цену

Вена, 18 августа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал продуктивной встречу со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли в Вене, но отметил сохранение серьезных расхождений в позициях.

По словам Рябкова, российской и американской сторонам в ходе переговоров удалось избежать менторства и сконцентрироваться на прагматичном обмене мнениями.

«Тем не менее приоритеты у США и РФ на данной стадии сильно различаются», — приводит слова дипломата постпред в Вене при международных организациях Михаил Ульянов.

Рябков заявил, что Россия выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), но «не готова платить за это любую цену».

S. Ryabkov: Russia stands for an extention of the START Treaty, but is not ready to pay any price for that. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 18, 2020

Напомним, что Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Каждая из сторон должна была снизить количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), тяжелых бомбардировщиков (ТБ), боезарядов и пусковых установок.

Договор остается в силе в течение десяти лет, то есть до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Однако американская сторона до сих пор не подтвердила его автоматического и безусловного продления. При этом США требуют от России расширения формата двусторонней сделки, с привлечением к ней Китая и других ядерных держав.