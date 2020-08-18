Перлин объяснил отказ Кравчука от Минских соглашений бессилием Украины

Москва, 18 августа. Вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин прокомментировал заявление главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука о бесперспективности Минских соглашений.

В эфире радио Sputnik Перлин объяснил, с чем связаны подобные слова представителя Украины, а также рассказал, почему Киев так стремится отказаться от выполнения пунктов по Донбассу, которые были согласованы на саммите «нормандской четверки».

Ранее Леонид Кравчук заявил, что готов при необходимости признать бесперспективность Минских соглашений. Украинский представитель указал, что Киев может отказаться вести переговоры по Донбассу в рамках подобного формата, если Россия не пойдет на определенные уступки. Это фактически будет означать, что украинские власти готовы пойти на срыв Минских соглашений.

Перлин, комментируя слова Кравчука о возможном отказе от минского процесса, заявил, что они лишь подтверждают бессилие Украины в политическом плане. Новый глава ТКГ по Донбассу на данный момент пытается показать себя в качестве сильной политической фигуры, делая подобные провокационные заявления.

«Кравчук – новая фигура в контактной группе со стороны Киева, и ему нужно делать какие-то заявления – просто для того, чтобы быть в информационной повестке, поэтому я бы не рассматривал его слова серьезно. Этот тезис Кравчука направлен куда-то в пустоту», – объяснил политолог.

Он указал, что эти заявления не имеют никакого логического смысла, поскольку консультации по Донбассу только начались, а Киев уже начал говорить о возможном срыве «Минска – 2». Это, в свою очередь, указывает на то, что украинские власти проработали некую стратегию по отказу от выполнения ранее достигнутых договоренностей, а сейчас лишь «подготавливают для этого почву».

«К чему это заявление Кравчука? Не означает ли оно, что украинская сторона, зная, что они не в состоянии выполнить минские договоренности, подготавливает таким образом почву? Позиция нелогичная в тех условиях, которые существуют», – резюмирует Перлин.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский указал на последствия для Украины, если Киев не захочет идти на компромиссы в мирном урегулировании ситуации в Донбассе. Он обратил внимание, что украинские власти, в надежде затянуть этот процесс, дождутся того, что все жители Луганской и Донецкой народных республик получат паспорта Российской Федерации.