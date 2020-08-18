Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Москва, 18 августа. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор во вторник.

Глава российского государства проинформировал белорусского коллегу о переговорах с немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по ситуации в Белоруссии, сообщает БелТА.

Напомним, во вторник у Путина состоялись переговоры с Меркель и Макроном. Президент России в беседе с европейскими политиками подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии.