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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Москва, 18 августа. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор во вторник. 

Глава российского государства проинформировал белорусского коллегу о переговорах с немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по ситуации в Белоруссии, сообщает БелТА. 

Напомним, во вторник у Путина состоялись переговоры с Меркель и Макроном. Президент России в беседе с европейскими политиками подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

Источник: БелТА
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