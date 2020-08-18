Израильский иммунолог оценила созданную в России вакцину от коронавируса

Тель-Авив, 18 августа. Российские ученые создали эффективную вакцину против коронавируса, которая может превзойти аналогичные препараты, разрабатывающиеся в других странах. Об этом заявила глава отделения трансплантации костного мозга и иммунотерапии клиники Хадасса профессор Полина Степенская.

«Первое, что надо сказать российским ученым и российским медикам, это «браво!». Создание вакцины вызывает массу уважения. И как врач, и как ученый я думаю, что они создали действительно замечательную вещь и совершили большой прорыв в науке», — сказал Степенская в комментарии РИА Новости.

Она также добавила, что уверена в качестве и эффективности российской вакцины, так как препарат был создан с использованием проверенной технологии. Степенская отметила, что критика российской вакцины является политизированной, а также связана с непониманием методов работы российских ученых, которые не публикуют статьи о своих исследованиях в научных журналах.

«В России есть масса вещей, которые ученые не публикуют, при этом все эти работы существуют, и все отлично. На Западе к этому не привыкли и относятся к этому скептически. Надо просто понимать, что такой в России подход», — пояснила Степенская.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 21,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 774 тысячи человек.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ вакцина поступит в гражданский оборот в начале 2021 года.