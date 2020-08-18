У россиян резко возросло количество свободных денег

Москва, 18 августа. Объем свободных денег в российских семьях резко вырос в июле по сравнению с первым месяцем лета. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Согласно данным, объем свободных денег в прошлом месяце вырос на 13,7% и достиг рекорда для середины лета за последние несколько лет. При этом по сравнению с июлем прошлого года объем свободных денег оказался на 7,2% выше.

Отмечается, что после покупки повседневных товаров, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и связи у средней российской семьи оставалось 28,3 тысячи рублей. Эти деньги они могли тратить на погашение кредитов, крупные покупки и развлечения, или откладывать эти средства.

Рост объема свободных денег у россиян объясняют тем, что граждане стали в июле активнее экономить, чтобы нарастить сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы из-за пандемии коронавируса.