Премьер Белоруссии сообщил о штатной работе всех предприятий республики

Минск, 18 августа. Все предприятия реального сектора экономики Белоруссии работают в штатном режиме, заявил премьер-министр республики Роман Головченко, его слова приводит БелТА.

«Сегодня все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Конвейеры нигде не остановлены, люди работают — это абсолютно реальная ситуация», — сообщил премьер.

Глава белорусского правительства подтвердил, что на некоторых предприятиях есть группы протестно настроенных сотрудников, которые выражают свою позицию.

«Большинство представителей трудовых коллективов хотят работать и понимают, что это пагубный путь — проведение таких незаконных акций», — добавил Головченко.

Премьер напомнил, что конституцией страны предусмотрена забастовка для решения коллективного трудового спора при нарушении прав трудящихся и нарушении трудового договора. Он подчеркнул, что часть сотрудников предприятия не имеют права выступать от лица остальных работников.

«Если такие факты будут, соответственно, люди, причинившие убытки, тоже будут отвечать по закону. Этот ущерб может быть оцифрован и будет оцифрован», — подытожил Головченко.

Протестные акции в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,1%. Жители крупных городов вышли на улицы, требуя отмены результатов президентских выборов.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Белоруссии. Российский лидер завил о неприемлемости любых попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации.