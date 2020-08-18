В Подмосковье открыли памятник разведчикам-нелегалам, работавшим в США

Памятник легендарным разведчикам-нелегалам Исхаку Абдуловичу Ахмерову и его супруге и соратнице Елене Ивановне, созданный по инициативе руководства Татарстана скульптором Римом Акчуриным, был в торжественной обстановке открыт 28 августа на Химкинском кладбище в Подмосковье.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, на церемонии открытия присутствовали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководство и ветераны Службы внешней разведки Российской Федерации, родственники разведчика, а также представители общественных организаций. Сам глава СВР Сергей Нарышкин на мероприятие прибыть не смог.

Памятник на массивной гранитной основе располагается непосредственно на месте семейного захоронения, где помимо ушедших из жизни много лет назад Исхака Абдуловича и Елена Ивановны покоятся другие члены семьи.

В течение всей церемонии ненавязчиво играла живая музыка — скрипично-духовой дуэт, настраивавший присутствующих на отчасти лирический, отчасти серьезный, но отнюдь не траурный лад.

До сих пор под грифом «Совершенно секретно»

Мероприятие открыл глава Татарстана Рустам Минниханов, зачитавший свою речь сначала на татарском, а потом — на русском языке. Он обратил внимание на то, что открытие памятника, которое он назвал знаковым событием, проходит в рамках дней Татарстана в Москве.

«Мы, может быть, даже не знаем всего его [Исхака Ахмерова] вклада в победу в Великой Отечественной войне. Но мы знаем, что этот человек всю жизнь служил нашей отчизне, и мы гордимся, что великий сын татарского народа сделал так много. И мы всегда будем его помнить, мы всегда будем опираться на тех людей, которые сделали для нашей страны, для нашего народа эти свершения», — заявил он, поблагодарив за содействие руководство Москвы и представителей СВР, в тесном контакте с которыми шла организационная работа по установке памятника.

Минниханов выразил уверенность, что именно на таких примерах, как Исхак Абдулович и Елена Ивановна, необходимо воспитывать будущие поколения.

«Мы открываем этот замечательный памятник, отдавая должное двум легендарным разведчикам, Исхаку Ахмерову и Елене Ивановне, девичья фамилия которой долгое время была известна очень узкому кругу сотрудников СВР. «Без права на славу, во славу державы» — под таким лозунгом Исхак Абдулович и Елена Ивановна проработали всю свою жизнь, даже не подозревая, что когда-нибудь их имена, их заслуги будут широко обсуждаться», — подчеркнул в свою очередь заместитель главы Службы внешней разведки (СВР) Сергей Герасимов.

Он заявил, что даже спустя десятилетия документы о разведывательных операциях, в которых участвовали супруги Ахмеровы, хранятся в архивах СВР под грифом «Совершенно секретно».

Наиболее красноречиво о заслугах легендарных разведчиков, как заметил Герасимов, говорят их государственные награды: Исхак Абдулович был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом «Знак Почета», а также носил знак «Почетный сотрудник органов государственной безопасности».

«Внешне и внутренне красивые, высокообразованные, высокопрофессиональные, яркие, они в то же время в быту были очень простыми и непритязательными. Такими мы их помним и чтим. Они всегда будут примером для всех наших сотрудников», — уверен заместитель руководителя СВР.

По мнению Герасимова, символичным является тот факт, что памятник был открыт в год 75-летия Победы, для достижения которой супруги так много сделали, подчас рискуя жизнью, добывая секретную информацию, которая ложилась в основу принятия руководством СССР стратегических и военно-политических решений.

О том, что советский разведчик, полковник Исхак Ахмеров внес огромный вклад в обеспечение руководства Советского Союза достоверными секретными сведениями государственной важности, напомнил и скульптор Рим Акчурин.

«Таких людей как супруги Ахмеровы называют бойцами невидимого фронта. О них при жизни не снимают фильмы, не пишут книги и не называют их настоящих имен. Я надеюсь, что мне, как автору, удалось воплотить задуманное, и открываемый сегодня памятник станет данью памяти и глубокого уважения к жизни и подвигу супругов Ахмеровых», — сказал Акчурин.

«Обычные родители»

Воспоминаниями о своих родителях с корреспондентом ФАН поделилась их дочь Екатерина.

«Отец не выделялся на фоне других людей. Он был очень скромный и слишком хорошо ко всем относился. Ему не было важно — президент или дворник. У него, интеллигента до мозга костей, ко всем было почтительное отношение. Но в работе, конечно, это был очень суровый человек, с которым не пошутишь. По стойке смирно!» — рассказала она, добавив, что, по ее мнению, без матери отец не смог бы добиться многих важных вещей.

Дети, а у супругов родились две дочери, не знали, чем занимаются Исхак и Елена. Говорить об этом в семье было не принято. Но и некой «легенды» для близких, вроде работы на предприятии, также не было.

«Хоть что-то я смогла почерпнуть уже потом — из фильма, из книг. Мы же ничего не знали! Он был обычный папа, только не говорил, где работает. Мы эту тему вообще не обсуждали — ни мама, ни папа. Мы были так воспитаны: никаких вопросов. Может быть, они бы и смогли что-то сказать, но не сочли нужным», — вспоминает Екатерина Исхаковна.

Также она поделилась с ФАН впечатлениями от памятника, который до церемонии открытия видела лишь на фотографиях.

«Во всем великолепии я увидела его только сейчас. Папа — один к одному. А мама — знаете, нужна какая-то легкость. Легкости не хватает! Немножко тяжеловато сделано. Но главное, чтобы памятник сохранился, чтобы с ним ничего не сделали вандалы… », — отметила Екатерина.

Скульптор Рим Акчурин, с которым также пообщался корреспондент ФАН, раскрыл некоторые нюансы работы над памятником.

«Идея создать памятник родилась не сразу. Это — общая идея с полпредством республики Татарстан. Сама концепция при этом родилась буквально за 15 минут, когда я начал думать о том, как бы я передал образ супругов. Я очень быстро сделала эскиз, и после этого мы с архитекторами уже более подробно разрабатывали детали: привязка к масштабу местности, использование материалов», — сообщил он, уточнив, что при создании памятника использовались бронза, камень — два вида гранита.

На задней стеле изобразили историческую родину и большую Родину Исхака Абдуловича: там помещены Казанский кремль и Московский кремль. Также изображен Бруклинский мост как символ Нью-Йорка, а также символ двух берегов, передачи информации, объяснил скульптор.

Главной сложностью при создании памятника разведчикам, по словам Акчурина, оказалась нехватка фотоматериала, ведь жизнь супругов проходила в режиме секретности.

«При жизни о них мало кто говорил, мало было сделано снимков и, тем более, не было никакого видео, чтобы увидеть их лица, изучить более подробно черты лица, — признался он. — Поэтому поиск материала стал, наверное, самым сложным моментом. Я бы очень хотел поблагодарить Екатерину Исхаковну, которая достала из семейного архива очень редкие фотографии, особенно — Хелен Лоури (Елены Ивановны) в беретке. Потому что Исхак Абдулович на некоторых фотографиях в шляпе, а ее снимков в головном уборе почти нет».

Супруга для «Юнга»

Исхак Абдулович Ахмеров родился в 1901 году в бедной татарской семье в городе Троицк Оренбургской губернии. Благодаря своим неординарным способностям, а также настойчивости получил хорошее образование и впоследствии стал одним из лучших резидентов нелегальной разведки СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В США, где он работал под псевдонимом «Юнг», Ахмерову удалось завербовать агентов в Госдепе, Минфине и даже в спецслужбах.

Его будущая супруга, Елена Ивановна, в девичестве Хелен Лоури, родилась в США, а с советской разведкой стала сотрудничать из идейных побуждений. Возможно, свою роль сыграло то, что ее дядя возглавлял Компартию США. С Ахмеровым девушка познакомилась в процессе своей работы на СССР.

Когда в начале 1940-х годов Исхак Абдулович был отозван в Москву, красавица-жена уехала в Советский Союз вместе с ним и впоследствии разделила с другими советскими людьми тяжести военного времени. В частности, известно, что осенью 1941 года она наравне с другими женщинами копала противотанковые рвы под Москвой.

О судьбе Ахмерова написаны книги, сняты фильмы, написано большое количество статей в советских СМИ.

В апреле 2011 года в Троицке на здании, находящимся на месте дома Ахмеровых, была установлена мемориальная доска в честь 110-летия со дня рождения Исхака Абдуловича. В 2015 году, к 70-летию Победы, в Челябинске ему был установлен памятник. В 2018 году в Казани, на доме, где в начале 1920-х годов будущий разведчик служил в Наркомпросе, также была установлена памятная доска, а одна из улиц была названа его именем.