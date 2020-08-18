Трамп заявил о намерении обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Вашингтон, 18 августа. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с российской стороной ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

«Я люблю демократию, это важное слово, похоже, мы не видим много демократии в Белоруссии. Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить с другими», — пояснил глава Белого дома.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила, что не признает результаты выборов.

После завершения голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, участники которых требовали пересмотра результатов выборов. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих.

18 августа президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Белоруссии. Российский лидер завил о неприемлемости любых попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации.