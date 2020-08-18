Микки Рурка похоронят в украинском селе

Киев, 18 августа. Помощник американского актера Микки Рурка Дмитрий Корнейчук нашел на Украине место для похорон звезды. Об этом на своей странице в Facebook написал корреспондент телеканала «Украина» Юрий Гула.

Помощник голливудского актера приехал на Украину и уже присмотрел место, где после смерти будет похоронен Микки Рурк.

«Помните историю про Микки Рурка, который пожелал быть похороненным в маленьком украинском селе?! Эту идею он не оставил! И его персональный ассистент Дмитрий Корнейчук прилетел из Лос-Анджелеса в Загорцы. Место для Микки — выбрано!» — написал Гула.

В прошлом году Микки Рурк сделал сенсационное заявление. Звезда фильмов «Рестрел» и «Город грехов» неожиданно заявил, что хочет, чтобы его тело после смерти покоилось на украинской земле. По его словам, он хотел бы, чтобы его похоронили в селе Загорцы.

На счету американского актера порядка 90 фильмов. Мировое признание пришло к актеру с выходом фильма «Девять с половиной недель». Еще одной из его самых знаменитых работ считается роль частного детектива Гарри Эйнджела в триллере Алана Паркера «Сердце Ангела».