Стали известны подробности истории с «воскресшей» курской пенсионеркой

Курск, 18 августа. Сенатор от Курской области Валерий Рязанский рассказал подробности о «воскресшей» в морге 81-летней пенсионерке.

Рязанский заявил, что медики нарушили порядок оказания помощи пациентке. Ей провели операцию, а после хирургического вмешательства тело должно два часа находиться в операционной. Но врачи допустили ошибку, считает сенатор.

«Если бы они следовали порядку, то сумели бы убедиться чуть раньше, что бабушка жива», — заключил сенатор, его слова передает телеканал «360».

Собеседник телеканала из правоохранительных органов заявил, что медики не смогли вывести пациентку из наркоза и начали реанимацию. Они решили, что женщина умерла.

После констатации смерти пациентку сразу перевели в морг. Родственники уже заказали поминание, а на утро оказалось, что женщина пришла в себя и ходит в одной простыне среди покойников в морге.

Известно, что аналогичный случай произошел в той же больнице 20 лет назад. Тогда пациентка пришла в себя во время отпевания в церкви.

Племянница пострадавшей от действия врачей обратилась в СК РФ. Она хочет потребовать компенсацию за причиненный вред.

Ранее сообщалось, что Минздрав Курской области начал проверку по факту происшествия.