Инфекционист Тимаков призвал вернуть в школы кабинеты врачей

Санкт-Петербург, 18 августа. Пандемия коронавирусной инфекции вновь поставила вопрос о необходимости возвращения в школы кабинета врача. Об этом заявил главный врач медцентра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Любое ОРВИ, любой чих ребенка сейчас будут воспринимать с паникой в школе, потому что будут считать, что это коронавирусная инфекция. Уверен, что 70% директоров не готовы взять на себя ответственность за допущение пандемии в своей школе. Они будут бороться с малейшими проявлениями ОРВИ, но эта паника будет не обоснована, потому что в этом нужно разбираться. А разбираться должны не директор и учителя, не телеведущие, которые непонятно, что понимают, что не понимают, а инфекционисты. И в школах обязательно должен быть медперсонал для мониторинга состояния детей. То, что творится в школах последние пять лет, когда оттуда убрали врачей, — вопиющий случай. Потому что если возникает острая ситуация, ответственность на себя берут педагоги, и до приезда скорой помощи они не имеют право отдать ребенка родителям и оказать квалифицированную первую помощь. Я считаю, что нужно возвращать медицинские кабинеты в школы, каких бы денег это не стоило. Здоровье детей должно быть у нас в приоритете», — подчеркнул Тимаков в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Подготовка к школе. Как коронавирус повлияет на учебный процесс?».

Подобного мнения придерживается и член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея Константин Тхостов.

«ОНФ бьет тревогу уже пять лет, что в школах и садах приходящие врачи. Никто не отключал барьерный эпидемиологический фильтр, который должен быть не только во время пандемии, а всегда. У нас произошло смешение персонала, когда функции врачей возложили на преподавателей. Предотвратить проблему куда проще, чем потом бороться. Один ребенок может заразить весь класс, всех учителей. Откровенно: упущение в предыдущие годы нужно исправлять сейчас. Признать и исправить ошибки – удел сильных. Мы к этому готовы», — призвал Тхостов.

Тимаков, в свою очередь, отреагировал на слова телеведущей Елены Малышевой о том, что коронавирус не представляет опасности для детей.