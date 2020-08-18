В Киеве объяснил недопуск 12-летнего сироты на «Детское Евровидение»

Киев, 18 августа. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала школьнику Максиму Ткачуку в регистрации на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020», так как ранее он принял участие в песенном конкурсе Stars of the Albion, одним из организаторов которого является орган исполнительной власти РФ. Об этом заявил глава НОТУ Зураб Аласания.

Весной 2020 года сирота из Волынской области Максим Ткачук одержал победу в песенном конкурсе в Великобритании, который был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне. Ткачук исполнил песню «Смуглянка», после чего украинские националисты развернули травлю Ткачука в социальных сетях.

Аласания отметил, что конкурс Stars of the Albion проходил при поддержке представительства Россотрудничества в Лондоне, что нарушает правила национального отбора для участия в «Детском Евровидении-2020».

«Правила нарушены. Участие в Евровидении отменено», — подчеркнул Аласания.

Стоит отметить, что ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала провести психиатрическое освидетельствование членов руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины в связи с отказом регистрировать Максима Ткачука на отбор для участия в «Детском Евровидении-2020».