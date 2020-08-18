Садальский нашел объяснение скандальному заявлению Водонаевой о Крыме

Заслуженный артист России Станислав Садальский объяснил, почему при разговорах на тему «чей Крым» между людьми разных поколений возникают разногласия. Садальский высказался по крымскому вопросу в ответ на просьбу прокомментировать скандальные заявления звезды Instagram, телеведущей, модели Алены Водонаевой.

Ранее в программе «В гостях у [украинского журналиста Дмитрия] Гордона» Водонаева назвала воссоединение Крыма с РФ «варварской и агрессивной аннексией», которая «не соответствует никаким международным нормам». Теледива заявила, что, по ее мнению, конфликт по этому вопросу с Украиной будет иметь продолжение и Россия «должна будет рассчитаться за Крым».

«[Россия] должна будет раскошелиться. Чем — не знаю, но эта история еще не закончилась», — предупредила Водонаева.

Заслуженный артист России, народный артист Грузии Станислав Садальский в ответ на просьбу Федерального агентства новостей прокомментировать позицию Водонаевой по Крыму заявил, что даже не знает, кто она такая.

«Я не знаю, кто такая Водонаева, знаю, что это как-то связано с попсой, — сказал артист. — Я политикой не занимаюсь, я езжу с удовольствием в Ялту. Знаю, что у меня запрет [на въезд] на Украину из-за Ялты, но для меня Крым всегда был Россией. Больше даже не Крым, а Севастополь, потому что в советское время мы, чтобы получить разрешение на съемки там, ездили в Москву и это разрешение получали».

Отметим, в советское время Севастополь, как город военных моряков, считался закрытым, хотя получить разрешение на его посещение с туристическими целями было несложно. Об этом времени и говорит Садальский, основная часть творческой жизни которого прошла во времена СССР.

«Поэтому, когда молодые говорят, что Крым «украинский», они тоже правы, потому что, когда они ездили туда — это была Украина (Киев контролировал Крым с 1991-го по март 2014 года. — Прим. ФАН). Но для меня это всегда была Россия», — так Станислав Садальский объяснил разницу отношения к крымскому вопросу людей разных поколений.

Ранее на заявление Водонаевой отреагировали народные артисты России Дмитрий Певцов и Андрей Макаревич.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, как подчеркивают в Москве, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Украина вот уже шесть лет отказывается признать воссоединение Крыма с РФ. Киев называет законное волеизъявление крымчан не иначе, как «аннексией» полуострова.