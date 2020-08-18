Эксперты рассказали, как подготовить ребенка к школе в условиях COVID-19

Россияне готовятся к новому учебному году. Введение дистанционного обучения весной 2020 года сильно изменило учебный процесс, где-то удачно, а где-то — нет. Однако пришло время возвращаться в стены учебного заведения. Но при этом и детям, и взрослым не до конца понятно, как будет организовано обучение.

Будут ли введены какие-либо ограничения для учеников? Что значит запрет на массовые мероприятия в школе, когда любой урок по факту является массовым мероприятием? Будут ли сохранены внеклассные занятия? На эти и многие другие вопросы ответили специалисты, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Для тех, кто пропустил прямую трансляцию мероприятия, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор.

Главное — здоровье

Как отметила член Общественной палаты РФ, руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец, взгляды родителей и чиновников в вопросе обучения в образовательных учреждениях совпадают: главное — здоровье детей.

«Но непонятно, как изучать химию в стерильном кабинете. Нужна практика. Надеюсь, в случае снижения уровня заболеваемости детям разрешат переходить в предметные кабинеты», — пояснила Волынец.

По ее мнению, денежный вопрос остается наиболее болезненным. Субсидии на приобретение формы в России нет. Дело усугубляется тем, что канцтовары подорожали почти на 50%.

«Сэкономить сильно не получится. Я бы рекомендовала родителям купить форму после начала учебного года. Тогда начнутся скидки. Ребенка можно отправить в школу и в прошлогодней одежде, пусть она будет чуть-чуть коротковата», — пояснила Волынец.

Она напомнила, что существуют общественные организации, участвующие в обмене вещами. Иногда это даже новые вещи.

Новая реальность

Исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская отметила, что новая реальность диктует свои правила.

«Роспотребнадзор уже создал новый перечень. Всем понятно, что он будет действовать минимум до конца 2020 года. Минобразования неоднократно поясняло, что все частности будут решаться на местах. Например, регион может ужесточить или смягчить правило в зависимости от ситуации. Наши эксперты провели мониторинг по разным регионам — все очень индивидуально», — пояснила Санатовская.

По ее словам, везде действует человеческий фактор. Главное — не перегнуть палку. Любой креативный подход, чтобы не омрачить праздник 1 сентября, — задача руководства школы.

«Нужны ли линейки? Зависит от показателей заболеваемости в конкретном регионе. Индивидуальные линейки провести стоило бы», — добавила Санатовская.

Надо прислушаться к учителям

Депутат Государственной думы Лидия Антонова обратила внимание: когда идет речь о подготовке к 1 сентября, нужно в первую очередь думать о безопасности детей, учителей, родителей.

«Можно назвать трагедией отмену линейки, но на самом деле трагедия — потерять здоровье. Надеюсь, это временный период, и он скоро пройдет. Правильно, что регионы исходят из эпидемиологических условий. Сами принимают решение», — добавила она.

Антонова призвала руководствоваться здравым смыслом. Она считает, что не нужно забывать о родителях и учителях.

«Нужно все обсуждать с родителями, чтобы они понимали, что и почему происходит в школах. Нагрузка на учителей возросла, работать онлайн и офлайн одновременно трудно. Третий момент — как родителям помочь своим детям при онлайн-обучении», — пояснила Антонова.

Отвечая на вопрос о защитных масках, депутат согласилась, что мало кому нравится их носить. Но в условиях серьезного риска в первую очередь нужно думать об участниках образовательных процессов.

«Да, сложно весь день сидеть в маске. У нас уже есть опыт, когда учителя сами принимали решение, как отрабатывать ту или иную тему — очно или заочно. Этот весенний опыт надо расширять», — рассказал Антонова.

Отвечая на вопрос о том, что родители находятся в неравных финансовых условиях, политик обратила внимание на региональный ресурс для помощи малообеспеченным семьям.