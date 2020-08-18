Эксперты объяснили, почему мировые лидеры обсуждают Белоруссию с Путиным

Москва, 18 августа. Эксперты объяснили, почему мировые лидеры, обеспокоенные ситуацией в Белоруссии, обсуждают проблемы республики с президентом РФ Владимиром Путиным вместо того, чтобы поговорить о них с Александром Лукашенко.

После президентских выборов в Белоруссии Путину позвонили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Также обсудил с лидером РФ происходящее в республике глава Евросовета Шарль Мишель.

Зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров объясняет это высоким авторитетом России и Путина в международной политике. По его мнению, своими звонками мировые лидеры пытаются предупредить Кремль о недопустимости вмешательства в дела республики, в то время как президент РФ сам подчеркивал это в диалогах.

«Хотя сами почему-то считают, что вмешиваться во внутренние дела Белоруссии — их прямая обязанность. Хотя непонятно почему, если они никогда не воспринимали Белоруссию как демократическое государство. А теперь вдруг решили вмешаться, потому что ситуация идет по сценарию, который им нравится», — цитирует сенатора телеканал «360».

Другой представитель Совфеда Франц Клинцевич также уверен, что звонки связаны с авторитетом российского президента и тем, что Белоруссия является для РФ союзным государством.

«Мне кажется, здесь это вполне уместно. Но нельзя отбрасывать авторитет Путина, наши добрососедские отношения со многими странами. Мне кажется, здесь все правильно», — поделился мнением сенатор.

Политолог Наталия Елисеева заявила, что все вопросы, касающиеся стран — участниц СНГ, так или иначе связаны с Россией. Она напомнила, что государства, помимо давних исторических связей, объединяют экономические и многие другие проекты. После начала протестов Лукашенко дважды разговаривал с Путиным, обсуждал различные вопросы, упоминал в своих заявлениях Россию.

«Лидеры других стран понимают, что Лукашенко сейчас в таком положении, что будет кивать на Путина. Потому что ситуация складывается так, что самостоятельное решение он принимать уже не может. Не в том смысле, что он в чем-то ограничен, но ему нужен взгляд со стороны, чтобы из этой ситуации выйти. Грубо говоря, кто-то, естественно Россия, кто поможет прийти к какому-то консенсусу, какому-то решению», — объяснила политолог.

По ее словам, президенты иностранных государств понимают это и говорят напрямую с Путиным, не тратя время на посредников. Елисеева отметила, что из-за собственных решений Лукашенко стал заложником сложившейся ситуации.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются массовые протесты. Многие люди выходят на улицы, чтобы выразить свое несогласие с итогами минувших президентских выборов, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Лукашенко.

Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел. Ситуация в стране вызывает беспокойство у многих соседей республики.