The National Interest назвал лучший самолет российских ВКС

Вашингтон, 18 августа. Американское издание The National Interest назвало бомбардировщик Су-34 лучшим самолетом российских Военно-космических сил. Свою мощь Су-34 продемонстрировал в ходе боевых действий в Сирии.

Автор статьи Марк Эпископос отметил, что концепция Су-34 была разработана еще в 80-х годах, однако проект закрыли из-за недостатка средств. В 2005 году проект возродили, при этом самолет значительно модернизировали.

Бомбардировщик получил современную авионику, навигационную систему и средства радиоэлектронной борьбы. РЭБ способна делать Су-34 невидимым для радаров противника.

Кроме того, Су-34 может нести противокорабельные и противовоздушные ракеты, а также в его арсенале есть ракеты класса «воздух-воздух». Эксперт не исключил, что Су-34 еще несколько десятилетий будет лучшим самолетом ВКС РФ.

Ранее The National Interest предупредил США о трагических последствиях из-за разведывательных полетов у российских границ. Издание сообщает, что участившиеся случаи воздушных перехватов американских разведывательных самолетов у рубежей РФ напоминают попытки взять Россию «на слабо», но такое подростковое поведение может закончиться трагически.