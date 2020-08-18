Депутат Нилов рассказал, кому нужно платить пособия на детей до 16 лет

Москва, 18 августа. Депутат Государственной думы России Ярослав Нилов обратился в правительство с предложением выплатить пособие на детей в августе. При этом он подчеркнул, что деньги должны будут получить только нуждающиеся семьи.

Депутат указал, что вопрос об августовских выплатах на детей поднимается уже не первый раз. Запрос на такую поддержку в обществе имеется — каникулы и подготовка детей к школе стали дополнительными тратами для родителей, которые, например, потеряли работу, указал Нилов.

«Лично я уже направил соответствующее письмо в Кабинет министров РФ и надеюсь, что мои доводы по поводу необходимости таких выплат будут приняты», — сказал он в интервью Nation News.

Чиновник убежден, что помощь нужно оказывать тем, кто действительно нуждается в ней, а «семьи олигархов обойдутся без такой дополнительной господдержки».

Также политический деятель рассказал о наглых отцах. Мужчины, находясь в разводе, подали заявление на детское пособие, и, получив деньги, потратили их на свои нужды. Естественно, ребенок остался без дополнительной поддержки.

Нилов считает, что возврат детей, на которых должна распространяться государственная финансовая поддержка, должен быть увеличен до 18 лет.