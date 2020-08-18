Потерпевшие по делу Ефремова заявили к нему иски на 1 рубль

Москва, 18 августа. Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова — брат, вдова и младший сын скончавшегося в аварии Сергея Захарова — заявили к нему солидарный иск о компенсации морального вреда на один рубль. Об этом заявил в суде их представитель Александр Добровинский, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Родные погибшего водителя подчеркнули, что никто уже не сможет вернуть им мужа, отца и брата. Никакая сумма, отметили члены семьи Захарова, не избавит их от этого горя.

Таким образом они опровергли заявления адвоката Ефремова Эльмана Пашаева о том, что потерпевшие требуют крупную сумму компенсации.

«Грязные, кровавые деньги нам не нужны. Мы не можем вернуть Сергея, мы хотим привлечь внимание общества. Мы хотим обоснованного, справедливого наказания», — говорится в иске, текст которого зачитал Добровинский.

Сторона защиты заявила, что не возражает против приобщения иска к уголовному делу. Но Пашаев оговорился, что пока точно не установлено, совершенно ДТП с участием Ефремова или же нет.

Напомним, что после смертельного ДТП в центре Москвы в отношении Ефремова возбудили уголовное дело. В его крови нашли следы алкоголя и наркотических веществ. Артиста отправили под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Первоначально Ефремов признавал себя виновным, но потом его защита изменила тактику, и актер стал ссылаться на проблемы с памятью.

На недавней пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» эксперты пришли к выводу, что суд над Ефремовым «превратился в цирк». Они считают, что актер должен понести справедливое наказание по закону.