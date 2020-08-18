Экономист Делягин предрек «роковой сентябрь» всему миру

Москва, 18 августа. Грядущий сентябрь может стать «роковым» как для России, так и для всего мира. Об этом заявил научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в интервью на YouTube-канале «Ассенизатор».

«Сентябрь должен стать роковым для всего мира и России, в частности. Именно в этом месяце будет решаться дальнейшая судьба как минимум нескольких крупных стран северного полушария, а как максимум — конструкции всего западного мира, куда входит и наша страна», — цитирует эксперта URA.RU.

В качестве причин грядущего кризиса Делягин назвал усиливающееся социально-экономическое расслоение общества, а также волнующие мир события, например, массовые беспорядки в США и несанкционированные акции в Белоруссии. Экономист утверждает, что в этих странах все уже движется к некой развязке, пишет Deita.ru.

Что касается, россиян, то они, по словам Делягина, ждут осенних выборов. Эксперт заявил, что несанкционированные митинги в Хабаровском крае, скорее всего, продлятся до дня голосования. Кроме того, если граждан что-то не устроит в избирательном процессе, то, по мнению экономиста, протесты могут захлестнуть всю страну. Также Делягин отметил, что народным волнениям поспособствует падение курса рубля на фоне нарастающего кризиса, передает НСН.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов рассказал, когда доллар может перестать быть мировой валютой. Он отметил, что процесс дедолларизации запущен не только в России и Китае, но и в других странах.