Сейм Литвы отказался признать итоги президентских выборов в Белоруссии

Вильнюс, 18 августа. Сейм Литвы не признал результаты выборов президента в Белоруссии. Данное решение было принято в ходе внеочередного заседания парламента Литвы.

Резолюцию поддержали 120 депутатов, против данного решения не выступил ни один из депутатов. При этом двое парламентариев воздержались. Кроме того, данным постановлением сейм Литвы не признал легитимность президентства Александра Лукашенко, передает Sputnik.

Парламентарии потребовали провести новые президентские выборы в Белоруссии, а также призывали ввести санкции против белорусских чиновников на уровне ЕС.

Резолюция сейма Литвы адресована лидерам Евросовета, Европейской комиссии и Европейского парламента, а также правительствам стран-членов ЕС и НАТО.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила, что не признает результаты выборов.

После завершения голосования в Белоруссии начались массовые протестные акции, участники которых требовали пересмотра результатов выборов. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона митингующих.