Невролог рассказал о последствиях отказа от ручки в пользу гаджетов

Санкт-Петербург, 18 августа. Невролог Игорь Вознюк рассказал о последствиях полного отказа от ручного письма ради гаджетов. Он считает, что использование клавиатуры может изменить мозг.

Письменная речь развивает интеллект, она способствует повышению показателей памяти и внимания. Если люди будут все время пользоваться компьютером или планшетом, от этого пострадает мозг.

«Чтобы рука работала, в мозгу есть большая территория. Функция поддерживается огромным количеством нейронных связей», — его слова передает «Пятый канал».

Нейронные связи отвечают за скорость мышления. Тот, кто быстро и грамотно пишет, хорошо мыслит, может красиво говорить и производит впечатление начитанного человека.

Эксперт подчеркнул, что устойчивые нейронные связи способствуют укреплению иммунитета. Формально ручное письмо отвечает за молодость человека.

А постоянное использование гаджетов оставляет некоторые функции мозга в зачаточном состоянии. Особенно, если использовать сервис автозамены на компьютере.

Человек, который учился красиво писать, эмоционально богат. Он понимает и чувствует оттенки эмоций в отличие от того, кто пользуется гаджетами с самого детства.

Ручное письмо намного полезнее для мозга, чем использование клавиатуры на телефоне или на компьютере, резюмировал Вознюк.