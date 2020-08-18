Мало кто из задумывался об истинной причине возникновения заикания у детей. А ведь она кроется весьма глубоко, например, в наследственной предрасположенности или в строгом воспитании.
Почему ребенок заикается: объясняем патологию
Заикание, или по-другому логоневроз — нарушение речи, которое в наше время встречается довольно часто. Пациенты порой повторяют не только отдельные звуки и буквы, но и целые слова. Также заикание проявляется и сильным удлинением слогов, из-за чего может складываться впечатление, что человек просто не решается сказать слово. Однако это не так, все дело во внезапном нарушении согласованной работы речевых органов и центров при разговоре.
Из-за неправильной работы речевого аппарата возникают судороги. Они происходят не только в мускулатуре, участвующей в образовании звуков, но и в дыхательной системе. Поэтому заикающиеся люди часто жалуются на одышку и сильную нехватку воздуха. Однако на этом проблемы не заканчиваются. Ведь невозможность нормально излагать свои мысли провоцирует множество комплексов, которые вынуждают человека нервничать и закрываться в себе. Поэтому если вы обнаружили такие проблемы у своего ребенка, то нужно незамедлительно обратиться к врачам, которые помогут вылечить малыша и вернуть его уверенность в себе.
Логопед Детской клиники МЕДСИ в Благовещенском переулке Ирина Антонова назвала несколько признаков, которые должны обязательно насторожить молодых родителей. По ее словам, на речь ребенка стоит обратить особое внимание, если:
- в ней появились запинки, которые не проходят уже на протяжении долгого времени;
- присутствует повторение слогов, которое усиливается при волнении;
- во время речи у ребенка возникает сильное напряжение в мышцах лица и шеи.
Подобные признаки сигнализируют о риске развития заикания, поэтому малыша стоит сразу же показать специалисту.
Мнение эксперта
«Ребенок может внезапно начать заикаться после психологической травмы, стрессовой ситуации. Запинки в речи могут начаться после задержки речевого развития или когда идет ранняя интеллектуализация ребенка — из него пытаются сделать маленького профессора», — пояснила доктор.
Она обратила внимание, что с заиканием могут столкнуться и дети, которые воспитываются в семьях, где говорят сразу же на нескольких языках. Либо логоневроз может возникнуть из-за сильной травмы головы, либо вследствие родовой травмы.
Степени логоневроза и как его отличить от временных проблем с речью
Однако не всегда проблемы с речью говорят о возникновении заикания. Доктор Антонова рассказала, как можно отличить настоящее заикание от временных проблем с речью.
Как оказалось, у детей дошкольного возраста при становлении речи случаются нарушения плавности речи, но связаны они исключительно с возрастными изменениями. Дело в том, что повторения детьми некоторых звуков или слогов, обусловленные несовершенством слухового и речедвигательного анализаторов, считаются нормой развития ребенка и проходят без врачебного вмешательства.
Нарушения плавности речи
- Ребенок повторяет слоги или слова один раз: при-примерно так.
- Иногда ребенок подбирает слово или пытается следить за звуками в речи, а затем точно так же произносить их.
- Паузы могут заполняться различными звуками, характеризующими мыслительный процесс.
Плавность речи в таких случаях возвращается уже после пяти лет, и ребенок начинает свободно говорить.
Для сравнения логопед отметила, что у заикания есть несколько степеней и их легко отличить по характерным признакам.
Легкая степень заикания
- Запинки в речи присутствуют на постоянной основе.
- Ребенок повторяет слоги или слова более двух раз: при-при-при-примерно так.
- На лице и мышцах возникает сильное напряжение, которое говорит о беспокойстве и дискомфорте ребенка.
- Может возникать так называемый ступор — отсутствие воздуха или голоса в течение нескольких секунд.
- Голос тоже может меняться: он становится слабым, тихим и зажатым, будто малыш хочет его спрятать.
Тяжелая степень
- Запинки в речи наблюдаются постоянно и их довольно много.
- Ребенок говорит с большим напряжением, испытывая дискомфорт. Расслабиться ему помогают определенные движения, которые могут казаться зацикленными.
- В эмоциональные моменты запинки и проявления прочих дефектов речи резко усиливаются.
Приступаем к лечению
К счастью, в наше время от заикания легко избавиться. В интервью нашему изданию логопед Ирина Антонова рассказала, как правильно лечить заикание у детей. Для начала необходимо показать свое чадо неврологу и логопеду, психологу или психиатру. Так специалист сможет определить природу заикания и назначит правильное лечение. Затем нужно строго придерживаться рекомендаций врача.
Важно!
«Обращайте внимание на окружение ребенка, семейные отношения и собственную речь. Важно доброжелательно общаться с ребенком, смотреть ему в глаза, хвалить его, называть ласковыми словами. Ваша речь должна быть чуть медленнее и спокойнее, чем обычно. В присутствии ребенка не обсуждайте его проблему», — таким советом поделилась доктор Антонова.
- Постарайтесь не задавать много вопросов. Лучшие вопросы — на которые можно ответить коротко «да» и «нет». Играйте в игры-молчанки.
- Читайте ребенку с удовольствием, ему должно быть интересно. Речь должна быть плавной. По времени читайте столько, сколько ребенок готов слушать. Не переутомляйте.
- Ежедневно занимайтесь продуктивными видами деятельности (конструкторы, лего, кубики, лепка из пластилина или песка, рисование), сопровождайте действия словами.
- Посильная помощь по дому (подмести пол, протереть пыль, собрать игрушки, разложить вещи, полить цветы, покормить рыбок, принять участие в приготовлении пищи).
Обратите внимание на мотивацию к общению и самооценку ребенка. Старайтесь не замечать запинки и во время разговора не просите его остановиться и произнести все заново. Лучше поощрять малыша и отмечать его прогресс: «хорошо, я понял тебя», «мне нравится слушать твой голос», «какое интересное слово», «ты молодец!»
Если же у ребенка возникли сильные трудности в произношении какого-то слова, то обязательно помогите ему. Старайтесь как можно чаще показывать свою радость от общения с ним и говорите с удовольствием, советует врач.
- Если заметили усиление запинок, то на время ограничьте общение с большим количеством людей. Не посещайте детский сад, торговые центры, не ходите в гости и на зрелищные мероприятия.
- Не перегружайте ребенка интеллектуально и физически. Исключите просмотр программ ТВ, прослушивание музыки на высокой громкости. Замените все на чтение спокойных сказок и пение с ребенком.
- Также старайтесь делать малышу приятный расслабляющий массаж, как можно больше времени проводите на свежем воздухе, купайтесь в бассейне и играйте в различные развивающие игры.
Врач посоветовала настроиться на лучшее и понять, что борьба с заиканием — это сложный и трудный процесс. Однако логоневроз излечим, если не медлить и обратиться к специалистам при первых признаках заболевания.