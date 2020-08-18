Мало кто из задумывался об истинной причине возникновения заикания у детей. А ведь она кроется весьма глубоко, например, в наследственной предрасположенности или в строгом воспитании.

Почему ребенок заикается: объясняем патологию

Заикание, или по-другому логоневроз — нарушение речи, которое в наше время встречается довольно часто. Пациенты порой повторяют не только отдельные звуки и буквы, но и целые слова. Также заикание проявляется и сильным удлинением слогов, из-за чего может складываться впечатление, что человек просто не решается сказать слово. Однако это не так, все дело во внезапном нарушении согласованной работы речевых органов и центров при разговоре.

Из-за неправильной работы речевого аппарата возникают судороги. Они происходят не только в мускулатуре, участвующей в образовании звуков, но и в дыхательной системе. Поэтому заикающиеся люди часто жалуются на одышку и сильную нехватку воздуха. Однако на этом проблемы не заканчиваются. Ведь невозможность нормально излагать свои мысли провоцирует множество комплексов, которые вынуждают человека нервничать и закрываться в себе. Поэтому если вы обнаружили такие проблемы у своего ребенка, то нужно незамедлительно обратиться к врачам, которые помогут вылечить малыша и вернуть его уверенность в себе.

Логопед Детской клиники МЕДСИ в Благовещенском переулке Ирина Антонова назвала несколько признаков, которые должны обязательно насторожить молодых родителей. По ее словам, на речь ребенка стоит обратить особое внимание, если:

в ней появились запинки, которые не проходят уже на протяжении долгого времени;

присутствует повторение слогов, которое усиливается при волнении;

во время речи у ребенка возникает сильное напряжение в мышцах лица и шеи.

Подобные признаки сигнализируют о риске развития заикания, поэтому малыша стоит сразу же показать специалисту.

Мнение эксперта

«Ребенок может внезапно начать заикаться после психологической травмы, стрессовой ситуации. Запинки в речи могут начаться после задержки речевого развития или когда идет ранняя интеллектуализация ребенка — из него пытаются сделать маленького профессора», — пояснила доктор.

Она обратила внимание, что с заиканием могут столкнуться и дети, которые воспитываются в семьях, где говорят сразу же на нескольких языках. Либо логоневроз может возникнуть из-за сильной травмы головы, либо вследствие родовой травмы.

Степени логоневроза и как его отличить от временных проблем с речью

Однако не всегда проблемы с речью говорят о возникновении заикания. Доктор Антонова рассказала, как можно отличить настоящее заикание от временных проблем с речью.

Как оказалось, у детей дошкольного возраста при становлении речи случаются нарушения плавности речи, но связаны они исключительно с возрастными изменениями. Дело в том, что повторения детьми некоторых звуков или слогов, обусловленные несовершенством слухового и речедвигательного анализаторов, считаются нормой развития ребенка и проходят без врачебного вмешательства.

Нарушения плавности речи

Ребенок повторяет слоги или слова один раз: при-примерно так.

Иногда ребенок подбирает слово или пытается следить за звуками в речи, а затем точно так же произносить их.

Паузы могут заполняться различными звуками, характеризующими мыслительный процесс.

Плавность речи в таких случаях возвращается уже после пяти лет, и ребенок начинает свободно говорить.

Для сравнения логопед отметила, что у заикания есть несколько степеней и их легко отличить по характерным признакам.

Легкая степень заикания

Запинки в речи присутствуют на постоянной основе.

Ребенок повторяет слоги или слова более двух раз: при-при-при-примерно так.

На лице и мышцах возникает сильное напряжение, которое говорит о беспокойстве и дискомфорте ребенка.

Может возникать так называемый ступор — отсутствие воздуха или голоса в течение нескольких секунд.

Голос тоже может меняться: он становится слабым, тихим и зажатым, будто малыш хочет его спрятать.

Тяжелая степень

Запинки в речи наблюдаются постоянно и их довольно много.

Ребенок говорит с большим напряжением, испытывая дискомфорт. Расслабиться ему помогают определенные движения, которые могут казаться зацикленными.

В эмоциональные моменты запинки и проявления прочих дефектов речи резко усиливаются.

Приступаем к лечению

К счастью, в наше время от заикания легко избавиться. В интервью нашему изданию логопед Ирина Антонова рассказала, как правильно лечить заикание у детей. Для начала необходимо показать свое чадо неврологу и логопеду, психологу или психиатру. Так специалист сможет определить природу заикания и назначит правильное лечение. Затем нужно строго придерживаться рекомендаций врача.

Важно!

«Обращайте внимание на окружение ребенка, семейные отношения и собственную речь. Важно доброжелательно общаться с ребенком, смотреть ему в глаза, хвалить его, называть ласковыми словами. Ваша речь должна быть чуть медленнее и спокойнее, чем обычно. В присутствии ребенка не обсуждайте его проблему», — таким советом поделилась доктор Антонова.

Постарайтесь не задавать много вопросов. Лучшие вопросы — на которые можно ответить коротко «да» и «нет». Играйте в игры-молчанки.

Читайте ребенку с удовольствием, ему должно быть интересно. Речь должна быть плавной. По времени читайте столько, сколько ребенок готов слушать. Не переутомляйте.

Ежедневно занимайтесь продуктивными видами деятельности (конструкторы, лего, кубики, лепка из пластилина или песка, рисование), сопровождайте действия словами.

Посильная помощь по дому (подмести пол, протереть пыль, собрать игрушки, разложить вещи, полить цветы, покормить рыбок, принять участие в приготовлении пищи).

Обратите внимание на мотивацию к общению и самооценку ребенка. Старайтесь не замечать запинки и во время разговора не просите его остановиться и произнести все заново. Лучше поощрять малыша и отмечать его прогресс: «хорошо, я понял тебя», «мне нравится слушать твой голос», «какое интересное слово», «ты молодец!»

Если же у ребенка возникли сильные трудности в произношении какого-то слова, то обязательно помогите ему. Старайтесь как можно чаще показывать свою радость от общения с ним и говорите с удовольствием, советует врач.

Если заметили усиление запинок, то на время ограничьте общение с большим количеством людей. Не посещайте детский сад, торговые центры, не ходите в гости и на зрелищные мероприятия.

Не перегружайте ребенка интеллектуально и физически. Исключите просмотр программ ТВ, прослушивание музыки на высокой громкости. Замените все на чтение спокойных сказок и пение с ребенком.

Также старайтесь делать малышу приятный расслабляющий массаж, как можно больше времени проводите на свежем воздухе, купайтесь в бассейне и играйте в различные развивающие игры.

Врач посоветовала настроиться на лучшее и понять, что борьба с заиканием — это сложный и трудный процесс. Однако логоневроз излечим, если не медлить и обратиться к специалистам при первых признаках заболевания.