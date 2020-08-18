Юшков назвал последствия введения Киевом спецпошлин на энергоресурсы из РФ

Введение Киевом спецпошлин на топливо из России может привести к дефициту и подорожанию угля, дизеля и сжиженного газа на украинском рынке. Такую точку зрения в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей озвучил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Согласно постановлению правительства Украины, ввоз российского дизтоплива будет облагаться спецпошлиной в размере 4%. Спецпошлину на импорт сжиженного газа установили на уровне 3%. Для всех типов угля введена спецпошлина в размере 65%. Однако данная спецпошлина не применяется в отношении антрацитового, битуминозного и коксующегося угля, которые применяются в металлургической отрасли. Документ будет действовать до конца 2020 года.

Украинские сельхозпроизводители уже призывали власти не вводить пошлины на импорт дизельного топлива из России, предупреждая, что это решение приведет к повышению цен на энергоносители и вызовет проблемы с уборкой урожая.

Аналитик Игорь Юшков констатирует, что от этого шага «пострадает народ Украины». Киев «отрезает» одного из наиболее доступных поставщиков, который может поставлять топливо по наиболее низким ценам, подчеркивает он.

«Все эти меры в краткосрочной перспективе могут привести к дефициту этих видов топлива на рынке Украины до того момента, пока не будут налажены поставки из альтернативных источников. В долгосрочной перспективе этот шаг может обернуться повышением цен на ресурсы для украинской промышленности и населения», — заявил Юшков.

Как утверждает собеседник ФАН, уголь для Украины с высокой долей вероятности подорожает. Вместо России можно найти других поставщиков этого ресурса, но вопрос состоит в цене, поскольку она только повысится.

«Теперь Киев будет получать российское топливо только через посредников. Например, Украина будет покупать уголь у Турции, но Анкара будет приобретать топливо в Новороссийске и отгружать его на украинские порты, добавляя свою маржу. В итоге топливо по происхождению все равно будет российским. Получается, что цены вырастут, но Россия останется крупным поставщиком энергоресурса на Украину, — рассказывает эксперт. – Кроме того, на Украине считают, что под видом российского угля им поставляется донецкий. Киев даже выпускал специальную методичку по тому, как распознать донецкий уголь для международных трейдеров. Однако ею никто не пользуется».

Неоднозначная ситуация на Украине с магистральным газом. По мере того, как цены на него росли, население переходило на баллонный газ. Юшков отмечает, что это как раз тот самый сжиженный углеводородный газ (пропан-бутан), о котором речь идет в пошлинах.

«Народ себе ставил баллоны с этим газом в сельской местности, а иногда даже в квартирах. В определенный момент сжиженный газ стал дешевле, чем трубопроводный. Сейчас цены уже немного скорректировали на магистральный газ, и поэтому большой вопрос, какое топливо сейчас выгоднее, — обращает внимание аналитик. — По мере того, как газовый рынок Европы будет восстанавливаться, то изменятся цены на трубопроводный газ на Украине. В стране есть привязка цен на это топливо к европейскому рынку. Опять будет выгодно использование пропан-бутановой смеси в баллонах».

Причем сжиженный газ часто используется украинцами в автомобилях. Это связано с тем, что вся нефтеперерабатывающая отрасль на Украине практически «закрылась», поясняет собеседник ФАН. В стране работает только Кременчугский НПЗ, но не на полную мощность.

«Все топливо на Украине импортное. Для украинцев бензин и дизель были дорогими, а поэтому многие из них переводили свои авто на пропан-бутановую смесь», — добавил Юшков.

Ранее в пресс-службе «Нафтогаза» сообщили, что на Украине оптовая цена на газ для населения и производителей тепла в июле выросла на семь процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, с 2015 года украинские власти возложили на «Нафтогаз» обязательства продавать газ населению по ценам, регулируемым правительством страны.