Зарубина считает, что вдовец Легкоступовой пытается заработать на ее смерти

Москва, 18 августа. Складывается ощущение, что вдовец скончавшейся Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, пытается заработать на смерти певицы. Об этом рассказала коллега и близкая подруга артистки Ольга Зарубина.

Она призналась, что для нее стало шоком участие Фирсова в телешоу, на которое он отправился спустя три дня после смерти жены.

«Потому что обычно, когда теряешь действительно любимого и дорогого человека, ты первое время вообще никуда не можешь выйти. Не то что не хочешь, не можешь. Ни физически, ни психологически, ни морально. Естественно, сразу первая мысль, что человек пришел просто заработать, — поделилась Зарубина в комментарии для iReactor.

Певица уверена, что любой переживающий утрату человек не может не столкнуться с трауром. Должно пройти какое-то время перед тем, как он оправится и сможет спокойно рассуждать о случившемся. Фирсов, по ее мнению, траур не переживает.

«Меня поразило его состояние. В каком-то неадеквате человек. У него не было печали или скорби из-за того, что он потерял близкого человека и любимую женщину», — отметила звезда.

Зарубина подчеркнула, что особо усомниться в искренности вдовца заставляют его неловкие попытки извиниться за причастность к трагедии.

«Когда он узнал, что Вали не стало, вот этот вот плач на камеру — меня прям передернуло. Настолько это было неискренне. Это же было на камеру. Мне показалось, будто бы это просто какая-то игра. Валентина сама — да, здесь нет никаких сомнений — она действительно была влюблена в него по-настоящему. Она этого не скрывала — сияла, сверкала. Но вот он очень большие сомнения вызывает», — заключила исполнительница.

Зарубина не сразу поверила в смерть подруги, когда узнала о ней 14 августа. В интервью телеканалу «360» она рассказала, что Легкоступова «производила впечатление счастливого человека» после замужества с Фирсовым.

Певица ушла из жизни в минувшую пятницу в реанимации, не выходя из комы. Об этом сообщила ее дочь Анетта Бриль. По предварительным данным, родственники звезды не планируют предъявлять кому-либо обвинения.