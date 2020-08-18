Разработчики представили дизайн нового Aurus Komendant

Москва, 18 августа. Внешность нового серийного внедорожника из проекта «Кортеж» скрывали от публики. 18 августа фотографии опубликовали на сайте Роспатент. Komendant выполнен в том же стиле, что и остальные автомобили люксовой линейки.

При этом новая модель получилась более строгой, чем ее предшественники седан Senat и минивэн Arsenal. Отличает новый кроссовер монументальная вертикальная решетка радиатора, светодиодные фары и указатели поворотов на зеркалах.

В основе Aurus Komendant лежит платформа седана Senat: 4,4-литровый бензиновый мотор V8 мощностью 598 лошадиных сил, девятиступенчатый «автомат» российской фирмы и система полного привода.

Разработкой люксовой линейки в рамках проекта «Единая модульная платформа» занимается «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт». НАМИ уже регистрировали дизайн нового внедорожника в 2016–2017 годах, но это были промежуточные варианты. Представленные на сайте Роспатента рисунки — окончательная версия внешности кроссовера. Презентовать Aurus Komendant должны были на московском автосалоне в августе этого года, но пандемия изменила планы. Серийное производство нового кроссовера семейства «Кортеж», по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, начнется не ранее 2022 года.

Проект «Кортеж» предполагает создание автомобилей класса «люкс» на базе единой модульной платформе. В линейке — лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Впервые россияне увидели модель Aurus в мае 2018 года. Президент Владимир Путин пересел с иномарки на отечественный автомобиль и отправился на инаугурацию на бронированном лимузине Aurus Senat.