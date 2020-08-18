Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Белоруссии

Брюссель, 18 августа. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем и обсудил с ним ситуацию в Белоруссии. Об этом Мишель сообщил в Twitter.

«Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Путиным. Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии», — написал глава Евросовета.

Мишель ранее созвал саммит членов организации для обсуждения ситуации в Белоруссии. Встреча состоится 19 августа.

Протестные акции в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,1%. Жители крупных городов вышли на улицы, требуя отмены результатов президентских выборов.

Во вторник Путин обсудил события в Минске с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Российский лидер назвал неприемлемыми любые попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии.