Макаревич отказался обсуждать Водонаеву и Крым

Известный своими спорными высказываниями о Крыме музыкант Андрей Макаревич отказался комментировать скандальные заявления по крымскому вопросу своей «коллеги» по шоу-бизнесу Алены Водонаевой.

Ранее в эфире YouTube-канала «В гостях у Гордона», принадлежащего украинскому журналисту Дмитрию Гордону, экс-участница «Дома-2», модель, завсегдатай Instagram Алена Водонаева пустилась в рассуждения о Крыме. Инстадива заявила, что воссоединение Крыма с РФ якобы «не соответствует никаким международным нормам», назвав процесс добровольного вхождения полуострова в состав РФ «варварской и агрессивной аннексией».

«Мне почему-то кажется, что <…> Россия должна будет рассчитаться за Крым, должна будет раскошелиться. Чем — не знаю, но история эта еще не закончилась», — заявила Водонаева.

С просьбой прокомментировать заявление Водонаевой Федеральное агентство новостей обратилось к Народному артисту России, лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу.

Макаревич сказал, что не в курсе, кто такая Водонаева, а тема обсуждения его не интересует.

«Мне это неинтересно, извините», — сказал музыкант.

Отметим, ранее Андрей Макаревич неоднократно подвергался критике за свои заявления по Крыму, а также за выступления в Донбассе на территории, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ). Однако в последнее время музыкант избегает обсуждения политических тем, в том числе российско-украинских отношений.

Ранее комментировать высказывания Водонаевой по Крыму в резкой форме отказался Народный артист России Дмитрий Певцов, который заявил, что слишком велико будет внимание к данной персоне, если обсуждать ее слова.

Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года после референдума, на котором за это решение проголосовало подавляющее большинство крымчан. Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение состоялось в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, и что статус Крыма ни пересмотру, ни обсуждению не подлежит. Напомним, запрет любых действий, которые могут привести к отчуждению территории РФ, записан в обновленной российской Конституции.