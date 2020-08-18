Лавров в разговоре с Маасом осудил вмешательство в дела Белоруссии

Москва, 18 августа. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с коллегой из Германии Хайко Маасом ситуацию в Белоруссии и осудил вмешательство во внутренние дела республики. Подробности переговоров сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лавров и Маас выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Белоруссии. Российский министр привлек внимание Германии, которая председательствует в Совете Европейского союза, к предпринимаемым извне попыткам дестабилизировать ситуацию в республике.

Кроме того, собеседники обсудили предложение президента РФ Владимира Путина провести встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана. Главной темой мероприятия должен стать вопрос обеспечения безопасности в зоне Персидского залива.

«Стороны подтвердили приверженность резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)», — добавили в МИД РФ.

Напомним, что президент РФ ранее провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Российский лидер назвал неприемлемыми любые попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста. Причиной стали итоги президентских выборов, на которых, по официальным данным, с подавляющим преимуществом одержал победу действующий президент республики Александр Лукашенко. За него проголосовали 80% избирателей, в то время как Светлану Тихановскую, его главного оппонента, поддержали только 10% белорусов.