Крутого хотят вызвать в суд из-за нелестных слов о Елене Север и ее детях

Москва, 18 августа. Композитор Игорь Крутой, вероятно, будет вынужден явиться в суд после своих нелестных слов в адрес жены медиаменеджера Владимира Киселева певицы Елены Север и их общих сыновей.

Представители Киселева считают, что музыкант позволил себе сказать лишнего во время брифинга перед открытием «Новой волны» в Сочи в 2019 году.

По их мнению, он допустил спорные и субъективные оценки, говоря о Север и ее детях. Крутой отозвался о них уничижительно, в то время как наследники певицы добились успехов далеко за пределами России. Старший сын, известный как поп-исполнитель ЮрКисс, среди прочего, сотрудничает с четырехкратным обладателем Grammy, американским продюсером Тимбалэндом, а младший — ВладиМир — «стал мировой сенсацией под псевдонимом Vlade Kay».

Еще одна претензия стороны Киселева к Крутому появилась в связи с тем, что последний говорил о попытке сорвать «Новую волну» при помощи фестиваля «Звезды русского радио». Представители медиаменеджера настаивают, что их мероприятие проходило в 27 километрах от места конкурса.

Судебный процесс, к которому Крутой будет привлечен как третье лицо, начнется в конце октября. Он должен пройти в Москве.

Композитор в комментарии «АиФ» заявлял, что готов ответить за свои слова в суде. Он уверен, что «никакой клеветы» в его высказывании не было, исключительно «субъективное мнение».

Недавно ожидающий суда Крутой вспоминал свои ночные загулы с певицами Софией Ротару и Лаймой Вайкуле в Крыму.