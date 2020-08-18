Пугачева сняла грустное видео с сыном Гарри

Москва, 18 августа. Телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками в Instagram трогательным видео, которое сняла его супруга, певица Алла Пугачева во время прогулки с сыном Гарри.

В кадре появился только мальчик, его мама решила остаться по другую сторону объектива. Гарри бегал по живописной лужайке и запускал в небо игрушечный самолет.

«Привет, маманя!» — крикнул он Примадонне, пробегая мимо.

Фанаты признались, что ролик не оставил их равнодушными. Они заметили, что видео получилось немного грустным. Вероятно, из-за прозвучавшей в нем музыки. Галкин рассказал, что песню, тронувшую поклонников, спела Елена Камбурова.

«Как же вы всегда к месту подбираете красивую музыку и песню», — оценила margoshamarch.

«Счастливое время — детство», — заметила 777rob23.

«Так мило, душевно», — написала azak_aleyna.

«Как трогательно, аж до слез…» — добавила irinaershova764.

Видео выглядит еще более печальным на фоне недавнего признания Галкина. В интервью Ирине Шихман он рассказал, что обсуждал с супругой жизнь и вопрос воспитания детей после ее смерти. Телеведущий отметил, что чувствует на себе двойную ответственность из-за разницы в возрасте с женой. Пугачеву при этом он назвал «лучшей матерью из всех», которая хочет успеть научить детей многому.