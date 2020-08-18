Вассерман объяснил, почему «Северному потоку — 2» не страшны санкции США

Москва, 18 августа. Политический эксперт и публицист Анатолий Вассерман высказался о реализации «Северного потока — 2», а также объяснил, как санкции со стороны США могут повлиять на достройку газопровода из России в Германию.

Вассерман не исключил, что введение Вашингтоном дополнительных экономических ограничений против европейских компаний сможет остановить строительство «Северного потока — 2», передает Новостное агентство «Харьков».

По его словам, США действительно могут серьезно повлиять на реализацию проекта. Американские ограничительные меры, направленные против европейских компаний, способны заморозить строительство газопровода, однако проект в любом случае будет реализован, поэтому «Северному потоку — 2» не страшны санкции США.

Вассерман заметил, что если Европейский союз не ответит на давление со стороны Вашингтона, то это обернется для него серьезными последствиями. В странах Европы активно разворачиваются промышленные проекты, нуждающиеся в природном газе из России. Таким образом Брюсселю предстоит сделать нелегкий выбор между санкциями США и собственными экономическими и политическими интересами.

Россия же, по словам политического эксперта, сможет найти альтернативный рынок сбыта энергоресурсов. В природном газе заинтересованы страны Азии, которые с радостью заключат контракты с Москвой на поставку и перекачку «голубого топлива».

По словам Вассермана, «Газпром» мог избежать давления США на «Северный поток — 2». Москве при согласовании проекта «Северный поток» необходимо было оформлять документы сразу на два газопровода. Таким образом Россия и Европа не испытывали бы особых проблем со строительством в будущем.

Ранее Вассерман объяснил, почему у Японии нет никаких оснований, чтобы требовать от России вернуть Курильские острова. Он вспомнил исторические факты, с помощью которых объяснил бессмысленность претензий Токио по Курилам.