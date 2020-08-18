Певцов резко отреагировал на скандальные заявления Водонаевой по Крыму

Народный артист России Дмитрий Певцов считает, что реагировать на крымские заявления инстадивы Алены Водонаевой — «слишком много чести».

Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону телеведущая, модель, певица и звезда Instagram Алена Водонаева заявила, что воссоединение Крыма с Россией якобы «безусловно не соответствует никаким международным нормам», что «происшедшая в 2014 году «аннексия» Крыма действительно была варварской и агрессивной».

Водонаева также сказала, что крымский вопрос еще далек от разрешения.

«Мне почему-то кажется, что нас всех ждет продолжение, что Россия должна будет рассчитаться за Крым, должна будет раскошелиться. Чем — не знаю, но эта история еще не закончилась», — поделилась своими мыслями Водонаева.

Федеральное агентство новостей попросило прокомментировать эти скандальные заявления народного артиста России Дмитрия Певцова, известного своей патриотической позицией.

Певцов резко ответил, что вообще не знает, кто такая Водонаева, и не считает нужным комментировать ее высказывания.

«Если комментировать писк каждой мыши у нас в стране, то ни на что времени не хватит. Нечего мне тут комментировать. Слишком много чести этой, не знаю, как ее зовут, чтобы это комментировать», — сказал артист.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав РФ на правах субъектов федерации произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, это решение ни пересмотру, ни обсуждению не подлежит. Напомним, обновленный текст Конституции РФ запрещает любые формы отчуждения российской территории, а также призывы к таким действиям.